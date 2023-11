NAMAHAGI ang American vlogger na si Mr. Beast ng kanyang blessings mula sa pagba-vlog sa mga mamamayan sa Africa.

Alam niyang pangunahing pangangailangan ng mga African ang tubig kaya naman nagtayo siya ng 100 balon na nagbigay ng malinis na tubig sa milyong katao rito.

Sa Facebook, nag-shoutout at ibinida ng isa ring YouTuber na si Ryze Hendricks ang kabutihan ni “Mr. Beast” o James Stephen “Jimmy” Donaldson sa tunay niyang pangalan.

“Yo shout out Youtuber, Mr. Beast. He went to Africa and built 100 water wells, providing half a million people with fresh and clean water,” ani Hendricks.

Sa kasalukuyan, may 208 million subscriber sa YouTube si Mr. Beast kaya naman ibinabahagi niya ang natatanggap niyang mga biyaya sa mga taong nangangailangan ng tulong. (Issa Santiago)