3 suspek sa brodkaster slay case niresbakan

SINAMPAHAN na ng kaso sa piskalya ang tatlong suspek sa likod ng pamamaslang sa brodkaster na si Juan Jumalon alyas ‘Jhonnie Walker’ sa bayan ng Calamba, Misamis Occidental noong Linggo.

Ayon kay Philippine National Police – Public Information Office (PNP-PIO) chief Police Col. Jean Fajardo, isinampa nila ang mga kasong murder at theft laban sa mga suspek sa Misamis Occidental Prosecutors Office noong Miyerkoles.

Aniya, hindi pa kilala ang dalawa sa mga suspek habang tumanggi muna itong tukuyin ang ikatlong person of interest dahil sa patuloy na case buildup.

“I hope you understand that the identity of the person who was charged may not not be disclosed at this time, pending the conduct of case buildup,” paha­yag ni Fajardo.

Base sa inisyal na ulat, away sa lupa ang umano’y dahilan ng pagpatay sa biktima habang sinisilip din ang mga anggulong may kinalaman sa trabaho at negosyo nitong FM station.

“All angles are being looked into, including work-related and the issue of ownership of the property where his house is located, and other angles,” paliwanag ni Fajardo.

“We have yet to pinpoint the motive and all (angles) will be assessed during the case buildup,” dagdag pa nito.

Nitong Lunes ay naglabas na ang PNP ng computer-generated sketch ng isa sa suspek na nagsilbing lookout sa pagpatay batay sa pagsasalarawan ng dalawang saksi.

Noong Miyerkoles, sinabi ni Fajardo na mayroon ng magandang development sa imbestigasyon na magtuturo sa pagkakakilanlan ng gunman.

Matatandaang live na nagpo-progama si Jumalon sa ginawa nitong studio sa kanilang bahay sa P-2, Barangay Don Bernardo A. Neri sa bayan ng Calamba nang pasukin, pagbabarilin at hablutin pa ang kuwintas nito ng

gunman na nagkunwaring may importanteng iaanunsiyo sa programa.

(Edwin Balasa)