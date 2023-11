Sugatan ang tatlong Pilipinong marino matapos tamaan umano ng Russian missile sa Black Sea port ng Odesa ang sinasakyan nilang civilian cargo vessel.

Isa namang port employee ang naitalang patay sa insidente.

Kinumpirma ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega, na ang tatlong Pinoy ay ligtas na at ginagamot sa isang ospital sa Odessa, Ukraine.

Isa sa kanila ay nagkaroon ng bali sa kaliwang kamay, habang ang kapitan at ang third mate ay nagka-roon ng minor injury pero nagamot na.

“All next of kin are notified that they are out of harm’s way. They are in a hospital in Odessa,” saad ni De Vega sa PNA.

Ang tinamaang barko ay isang Liberia-flagged civilian vessel na papasok sa Black Sea port sa Odessa. (Natalia Antonio)