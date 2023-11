2 pang pugante tinutugis ng MPD

DALAWA pa sa siyam na tumakas sa custodial facility ng Manila Police District-Police Station 1 ang tinutugis ng pulisya.

“Sa mga escapee, bumalik na sila at sumuko dahil may pananagutan sila sa batas at huwag na nilang dagdagan ang kanilang kaso. Puwede naman silang sumuko, puwede naman silang magpasama sa mga pinagkakatiwalaan nila o dumirekta sa aking opisina,” panawagan ni MPD Director P/Col Arnold Thomas Ibay.

Patuloy pa rin ang manhunt operation ng mga operatiba ng MPD-PS1 kina Jefferson ‘Bunso’ Tumbaga y Sapa at Master Cedric Zodiacal Velasco habang naibalik na sa selda sina Gian Carlo Rayala, John Joseph Laguna, Arnold Olino, Mj Tuazon, Andal Jericho, Albert Calayas at Zilmar Adriano.

Nakatakas ang mga ito nang lagariin nila ang bakal na rehas sa gilid ng kulungan bandang ala-1:30 nang madaling-araw noong Miyer­koles dahilan para sibakin ni Ibay si MPD-PS1 station commander Police Lt. Col Roberto Mupas at ang mga naka-duty ditong pulis.

(Juliet de Loza-Cudia)