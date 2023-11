Nakaukit na sa alaala at puso ng mga Pilipino ang pinsalang idinulot ng Yolanda tragedy na kumitil ng libo-libong mamamayan ng Tacloban City.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. matapos pangunahan nitong Miyerkules nang umaga ang paggunita sa ika-10 taon ng trahedyang puminsala sa maraming buhay at ari-arian sa Tacloban City at iba pang bahagi ng Visayas.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na bagamat nakakabangon na ang mamamayan sa trahedya, hindi pa rin ganap na malilimutan ang mga nagbuwis ng buhay at mga nawawala hanggang sa ngayon.

“Ten years have gone by and yet the memory of this tragedy remains indelible in our hearts and in our thoughts. The devastation we suffered included over six thousand lives lost, over 28,000 injured, over a thousand missing, and over three million families affected,” anang Pangulo.

Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang 6,000 ang nasawi sa trahedya kundi higit pa at hindi lamang ito nailagay sa opisyal na talaan.

Kaya naman aniya laging ipagdasal, laging alalahanin at huwag kalimutan ang mga nawala at hindi pa natatagpuan hanggang sa ngayon. (Aileen Taliping).