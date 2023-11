Nananawagan ang limang mambabatas sa pamahalaan na payagan ang Estados Unidos at iba pang mga kaalyadong bansa na mabigyan ng access sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sites para makatulong sa pagpapatrulya sa West Philippine Sea (WPS).

Pinangunahan ni ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo ang paghahain ng House Resolution No. 1421 na humihiling sa pamahalaan na payagan na magpatrulya ang US at iba pang kaalyadong bansa sa WPS.

“I filed a resolution to extend to the Armed Forces of Australia, Japan and South Korea the privilege of using the military bases under the EDCA, while they are conducting patrol, in coordination with the naval and air forces of the Philippines and the United States in the West Philippines Sea,” ayon kay Tulfo.

Ayon pa kay Tulfo, tila wala umanong intensyon ang China na igalang ang mga karapatan at karagatang nasasakupan ng Pilipinas. Kasama ni Tulfo sa naghain ng resolusyon sina ACT-CIS Reps. Edvic Yap at Jocelyn Tulfo, Benguet Rep. Eric Yap at Quezon City Rep. Ralph Tulfo. (Eralyn Prado)