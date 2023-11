Tinodo ngunit kulang! Jason Feliciano, Charlene Santos bigo makasampa sa Paris Olympics

TUMAPOS sina Jason Feliciano at Charlene Santos sa pang-apat na pwesto, ang pinakamataas na nakuha ng Philippine Mixed Recurve team sa Asian Archery Championships, subalit kulang para makakuha ng silya sa inaasam na 2024 Paris Olympics.

Ito ay matapos mapigil ang pagtatala ng upset ng seeded 15th na pares nina Feliciano at Santos sa nakasagupa na 3rd seed na sina Jiaman Li at Xiangshou Qi ng China, 0-6, sa semis ng continental tournament sa Bangkok, Thailand.

Ang pagkatalo ay sinundan ng panibagong 0-6 kabiguan sa 5th seeded na Japanese na sina Tomomi Sogimoto at Takaharu Furukawa sa laban para sa tansong medalya.

Gayunpaman, sina Feliciano at Santos ang lumabas bilang top performers para sa Pilipinas mula nang isama ang Recurve Mixed event sa Asian Championships noong 2011.

Ang dalawang archers, na parehong natamaan ang Minimum Qualifying Scores para sa Paris Olympics, ay ginulat sina 10th seed Alina Ilyassova at Ilfat Abdullin ng Kazakhstan, 5-3, sa quarterfinals at second ranked Chia-Mao Peng at Chih-Chun Tang ng Chinese Taipei, 5-1, sa round-of-16.

Samantala, natapos din ang pag-asa ng bansa sa individual play nang matalo sina Jonathan Reaport at Pia Bidaure sa round-of-16.

Nabigo si Reaport, seeded 53rd, na ituloy ang kanyang winning ways matapos yumuko kay 5th seed Tang Chih-Chun ng Chinese Taipei, 2-6, habang si 52nd ranked Bidaure ay sumuko kay 4th seed Kang Chae Young ng Korea, 0-6.

Ang pag-asa ng Team Philippines ngayon ay nakasandal na lamang sa women’s team nina Santos at Bidaure sisters, na tinalo ang Kuwait, 6-0 ngunit haharapin ang isang mataas na hamon laban sa top seed Korea sa ikalawang round.

(Lito Oredo)