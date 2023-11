Talento ng mga Pinoy, nagmarka sa Milan fashion show

Bumida sa Milan ang iba’t ibang creations na idinisenyo ng Philippine Ambassador for Fashion na si Renee Salud.

Mapa-Pilipino o Italyano ay napahanga sa ganda ang ready to wear line ni Salud kung saan tampok ang ethnic gowns, Filipiniana at handwoven barong.

Ginamitan ito ng indigenous fabrics at weaves mula sa Pilipinas sa Balik sa Basik fashion show sa Venice, Milan at Rome.

Ang Balik sa Basik ang inorganisa ng mga Pinay na sina Marian Laarni Silva at Milan-based fashion designer na si Jocelyn Gacad.

Mas nagningning pa ang Fashion show nang rumampa ang mga beauty queen na sina Miss Universe 2022 second runner-up Ma. Katrina Legarda, Miss Supranational 2012 Elaine Kay Moll at Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados.

“This is very, very important because if you’re a Filipino and you do not know your culture, you do not know your soul because we believe that and I believe that the soul of a country is culture,” pahayag ni Salud.

Dagdag pa niya, malaking karangalan na maipakita sa buong mundo ang kultura at galing ng mga Pilipino sa paglikha, at industriya ng paghahabi. (Natalia Antonio)

