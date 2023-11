Tahimik pa ang ‘Bagyo’! Myla Pablo ipinahinga muna masakit na likod

Standings W L

Creamine 4 0

Petro Gazz 4 1

PLDT 4 1

Chery Tiggo 4 1

Choco Mucho 4 1

Cignal 4 2

F2 Logistics 3 2

Akari 3 2

NXLed 1 4

Galeries 0 5

Gerflor 0 5

Farm Fresh 0 7

Mga laro Huwebes:

(PhulSports Arena)

12:00nn — F2 vs GerFlor

2:00pm — Galeries vs PLDT

4:00pm — NXLed vs Chery Tiggo

6:00pm — Creamline vs Petro Gazz

SINIGURO ni F2 Logistics head coach Regine Diego na hindi mag-aalala ang fans ni Myla ‘Bagyo’ Pablo kaya nagbigay ito ng pahayag sa kalagayan ng kanyang pambatong spiker.

Ayon kay Diego, walang gaanong malalang injury si Pablo, medyo masakit lang ang likod nito.

“Spasms ‘yung sa likod niya,” ani Diego. “Minor naman so hopefully makalaro siya by next game.”

Hindi nakapaglaro si 30-year-old outside hitter Pablo sa huli nilang asignatura nitong Martes kung saan ay tinalo ng Cargo Movers ang Farm Fresh, 28-26, 20-25, 25-23, 23-25, 15-8, sa limang set.

Kasama ni Pablo na nanood lang ng laban si Kim Kianna Dy na may injury sa tuhod na nakuha pa nito sa PVL Invitational Conference.

Nakalusot ang Cargo Movers sa matikas na laro ng pambato ng Farm Fresh na si Trisha Tubu na kumana ng career-high 30 points.

Ito’y dahil sa pinunan nina Ivy Lacsina at Jolina dela Cruz ang pagkawala nina Pablo at Dy matapos nilang tumikada ng tig-27 puntos.

Hindi naman nag-aapura ang F2 Logistics na palaruin si Pablo dahil nasa gitna pa sila ng team standings tangan ang 3-2 record.

“Also, may flu season, masama pakiramdam niya,” dagdag ni Diego. “Mahirap magsugal lalo sa player kasi kargo ko ‘yun kung may mangyaring masama sa kanya.”

Ayon pa kay Diego nais niya na healthy ang kanyang mga bataan kapag maglalaro.

“I want them to be perfectly healthy when they play.” ani Diego. “But she’s fine.”

Nakatakdang harapin ng Cargo Movers ang GerFlor ngayong alas-12 ng tanghali sa PhilSports Arena sa Pasig.

Magtatapat sa alas-2 ng hapon ang Galeries at PLDT, kasunod ang bakbakan sa pagitan ng NXLed at Chery Tiggo sa alas-4 habang sa alas-6 ng gabi ay ang defedning champions Creamline Cool Smashers kontra Petro Gazz.

Kasalukuyang nangunguna sa team standings ang Cool Smashers tangan ang malinis na apat na panalo habang 4-1 ang karta ng Angels.

(Elech Dawa)