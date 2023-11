Sydney Sy-Tancontian babalibag sa World Sambo

HAHANAP ng kanyang unang ginto sa World Sambo Championships si five-time multi-medalist Sydney Sy-Tancontian, habang susubukan ding bumalibag ng kani-kanilang medalya sina Southeast Asian Games medalist Chino Sy-Tancontian at Godwin Langbayan sa 2023 edisyon simula Nobyembre 10-12 sa Yerevan, Armenia.

Sariwa pa galing sa matinding training camp sa Tokyo, Japan ang national Sambo team nitong Oktubre hanggang Nobyembre sa loob ng tatlong linggo, agad na susuong sa panibagong hamon ang tatlong dekalibreng atleta upang hanapin ang panibagong karangalan para sa bansa.

Nitong nagdaang Setyembre ay bumulsa ang 23-anyos na two-time Asian champion na si Sydney ng gintong medalya sa 2023 Korea Open Sambo Championships sa Korea Sambo Center sa Cheon-An, South Korea.

Napagwagian naman ni 32nd Phnom Penh, Cambodia freestyle wrestling silver medalist na si Chino ang ginto sa men’s under-98kgs division, samantalang nag-uwi rin ng runner-up finish si Langbayan sa men’s under-64 combat sambo.

“We’re hoping that we can win medals because this tournament is the most prestigious competition ng Sambo in the World. So, we keep our fingers cross that the pairings will favor us,” pahayag ni Pilipinas Sambo Federation Inc. President Paolo Tancontian sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

(Gerard Arce)