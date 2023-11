Super Grandmaster Wesley So kakasahan mga henyo ng chess

MULING tutulak ng piyesa ang dating pambato ng Philippine chess team na si Super Grandmaster Wesley So sa magaganap na Grand Chess Tour – 2023 Saint Louis Rapid & Blitz na susulong sa November 14 hanggang 16 sa USA.

Tiyak na mapapalaban si 29-year-old So sa event na may 10-player single round robin format at nakalaan ang $175,000 prize fund.

Markado sa nasabing tournament si world no. 2 player (standard) GM Fabiano Caruana at no. 3 GM Hikaru Nakamura na mga teammate ni So sa American chess squad.

Hahamigin ng magkakampeon ang $40,000, ang ibang kasali ay sina GMs Le Quang Liem ng Vietnam, Maxime Vachier-Lagrave ng France, Ian Nepomniachtchi ng Russia, Anish Giri ng the Netrherlands, Alireza Firouzja (France), Sam Sevian, Jeffery Xiong at Ray Robson na mga pambato ng USA.

Si Nepomniachtchi ang top seed sa Rapid, tangan nito ang ELO rating na 2789, sunod si MVL na may 2771, pangatlo si Caruana (2765) habang pang-apat si Cavite-born So (2753).

Kukubrahin ng second placer ang $30,000, nakalaan ang $25,000 na iuuwi ng third haban $20,000, $15,000 at $11,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera.

Lahat ng kasali ay may masusungkit na premyo kaya mula seventh hanggang 10th ay makakapagbulsa ng premyong $10,000, $9,000, $8,000 at $7,000.

(Elech Dawa)