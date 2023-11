Sey ni Barbie: Ryan pang-leading man

Healing ang naging tema at mensahe ng world-class ‘Magpasikat 2023′ performance ng team nina Anne Curtis, Ogie Alcasid, at Ryan Bang sa ‘It’s Showtime’.

Pang leading man ang naging comment ni Barbie Forteza sa solo spot dance performance ni Ryan.

Pinagmalaki naman ni Ryan ang pagkakaroon niya ng girlfriend after ng napakaraming taon ng pagiging solo.

Matatandaang na-reveal ang kanyang girlfriend noong nagpunta sa Hong Kong ang ‘It’s Showtime’ hosts.

Kuwento ni Ryan, para raw nagliwanag ang paligid na akala mo raw ay may spotlight noong una niyang makita ang kanyang girlfriend.

Aniya, “Healing by loving. Ang hirap palang maghanap ng taong iibigin ko at iibigin ako.”

Payo naman niya, ”Ang tunay na pag-ibig, hindi hinahanap, dumadating po.”

Ibinihagi naman ni Paola ang screenshot ng video nila ni Ryan bago ito mag-perform.

“Cheering for you,” ang caption nito.

Healing by trusting naman ang pinakita ni Ogie sa kanyang stunt na ginawa kung saan na-conquer niya ang kanyang fear of height.

Kumanta at nagsasayaw si Ogie habang nag-wall climbing na first time niyang ginawa sa kanyang career.

Habang nagpe-perform siya ay kasabay niyang kumakanta ang mga kaibigang sina Jed Madela, Nyoy Volante, at Dingdong Avanzado.

Consistent naman si Anne sa kanyang buwis-buhay performance kung saan nag-aerial dance sila ng kapatid niyang si Jasmine Curtis habang kumakanta ng Coldplay song na ‘Fix You’ si Imogen.

Todo puri ang mga hurado at ang mga netizen sa kanilang very inspiring at heartwarming performance

Sey pa ng ilang netizens, “ANNE-GANDA” at ang “P-OGIE” ng kanilang ginawa.

Bonggels!