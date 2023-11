PINASAYA ni Sandara Park ang isang Indonesian fan nang sorpresahin niya ito habang ini-interview ito kung bakit siya nito nagustuhan.

Sa isang video clip, kunwari ay ini-interview ang BLACKJACK na si Cia tungkol sa kanyang idolo kung saan ay sinabi nitong gustong-gusto niya si Dara dahil mabuti itong anak na nagsisikap at nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya.

Aniya, nakaka relate siya sa determinasyon ni Dara bilang panganay din ng kanilang pamilya.

Habang kinakausap ng staff si Cia, nakaabang naman si Dara sa likod na nangingilid na ang mga mata sa luha sa mga papuring ibinigay sa kanya ng kanyang tagahanga.

Heto na, hindi napigilan ng fan na umiyak nang sa wakas ay lumabas na si Dara para batiin siya.

Sang-ayon naman ang mga FILO BLACKJACK at mga international fansa sinabi ni Cia lall at hindi nagbago si Dara sa pakikitungo sakanyang mga tagahanga mula pa ng kanyang karera sa Pilipinas hanggang sa sumikat din ito sa Korea bilang miyembro ng 2NE1.

“Sandara is an inspiration of other 2NE1,” ani isang fan.

“Queen of Humbleness,” sabi ng isa pa.

“Huy naiyak ako noong napanood ko yan haha,” dagdag ng isang netizen.