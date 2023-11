Rafael Are nagpasabog sa resbak ng San Sebastian laban sa Letran

Mga laro Biyernes:

(FilOil EcoOil Arena)

1:30pm — Benilde vs Lyceum

3:30pm — San Beda vs Perpetual

INARI ni Rafael Are ang basketball court matapos kumana ng game-high 23 puntos upang maipaghiganti ng San Sebastian College-Recoletos Golden Stags ang pagkatalo nito sa kulelat na Colegio de San Juan de Letran Knights 94-75 para mabuhay pa ang tsansa sa Final Four ng 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament nitong Miyerkoles sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Namahagi rin si Are ng anim na assists, sumungkit ng apat na rebounds at kumuha ng isang steal mula sa 9-of-13 shooting, katulong si Romel Calahat na kumana ng 21 points at tigatlong assists, boards at steals para umangat sa 5-9 kartada sa 8th spot ang Baste.

Nag-ambag rin ng kanilang produksyon sina Alex Desoyo sa 13 points, Regz Gabat sa 13 points at pitong rebounds, at Tristan Felebrico na may 10 markers at siyam na boards.

“Siyempre one game at a time, kung may chance pa kami, we’ll do our best in each and every game and to learn from it, iyun lang naman goal namin,” saad ni San Sebastian coach John Kallos na nabawian ang Letran na tumalo sa kanila sa first-round 71-86 noong Oktubre 18.

Patuloy namang wala sa koponan si Kurt Reyson sa ikalawang sunod na laro, habang nasaktan sa injury si Nicko Fajardo sa mismong bakbakan.

“Siyempre malaki factor yung game nayan, morale booster if we can get that too. We will make sure lalaban kami in the end kahit sino kalaban namin,” said Kallos.

Pilit namang ibinubuhos ni Calahat ang kanyang nalalabing mga laro para sa Golden Stags bago ito tumulak patunong professional league, habang naniniwala si Are na kinakailangang sundin ang sistemang pinapatakbo ni coach Kallos upang maging matagumpay sa mga susunod na laro.

“Yun ang game plan namin, sumunod lang ako sa system ni coach,” wika ni Are, na nakabawi sa huling pagkatalo kontra Mapua University Cardinals sa 63-70 nitong Linggo.

“Mindset ko lang to focus every game and sabi nga ni coach, guide ko lang teammates ko,” pahayag naman ni Calahat na tumapos ng 9-of-15 shooting na halos babad sa laro sa mahigit 35 minuto.

Susubukang malampasan ng Stags ang mabigat na kakaharaping laban sa darating na Linggo kontra sa mainit na College of Saint Benilde Blazers na magsisilbing do-or-die game nito upang maipagpatuloy ang kanilang kampanya sa Final Four, habang haharap ang Letran kontra Mapua sa Sabado.

(Gerard Arce)