Nabigyan ng libreng bakuna ang mga kawani ng Philippine Ports Authority Port Management Office (PPA-PMO) sa Palawan nitong Nobyembre 5, 2023 sa Puerto Princesa port.

Naging matagumpay ang libreng vaccination program sa pagtutulungan ng PPA PMO at Puerto Princesa City COVax Team sa may 100 empleyado kabilang na ang mga security guard at ilang piling mga kapamilya nito.

Nabakunahan sa programang VAX-On d’ Go ng Puerto Princesa ang 51 kababaihan at 50 kalalakihan laban sa flu, pneumonia at HPV, na mahal na mabibili sa mga pribadong klinika.

Suportado ng ahensya ang mga ganitong klaseng aktibidad na makatutulong upang maayos na makapagbigay ng serbisyo ang mga kawani at opisyales nito sa pantalan. (IS)