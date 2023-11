NAG-UWI ng dalawang award ang grupo ng mga estudyante mula sa Philippine Science High School – Cagayan Valley Campus sa idinaos na International Research Competition for Young Scientists 2023 na ginanap sa Bali, Indonesia.

Binubuo ito nina Mary Pearl A. Liwanag, Edan Viel C. Aguada, Earvin John A. Seva, RB M. Dela Cruz, Precious Irish Alexis A. Zipagan at ang kanilang coach na si Joel C. Magday, Jr.

Kabilang sa kanilang napanalunan ay isang gold at ang Grand Award (Top Research) para sa Applied Studies Senior High School Category.

“Husay Pisay! The Philippine Science High School System commends the students and the coach of the team from PSHS-Cagayan Valley Campus,” pagbati ng PSHS sa kanilang FB post. (Moises Caleon)