Pia pumalakpak: Michelle panalo sparkling bangus outfit sa Miss U

Palala nang palala si Michelle Dee, oh!

Aba, matinding pasabog nga ang ginawa niya sa Day 5 ng Miss Universe beauty pageant, na kung saan ay tapis na lang daw talaga ang sinuot niya, ha!

Hitsura ng halos naka-2 piece bikini lang talaga siya, na nilagyan lang ng tapis para hindi masyadong expose ang kanyang alindog.

Pero grabe ang hubog ng katawan niya, at ang pag-emote niya ay wala talagang katulad, na talagang manang-mana sa kanyang ina na si Melanie Marquez, ha!

“Me when I see food!” chika ni Michelle.

“All jokes aside, so excited for today’s beach trip. Make sure to follow @missuniverse for official updates. Day 5, here we go!” dugtong na chika pa ni 2023 Miss Universe Philippines.

At bongga nga ang reaksyon ng mga kapwa niya beauty queen, lalo na ni Pia Wurtzbach, na nagsabi ngang “Winner, winner,” ang paandar na `yon ni Michelle.

“Hot tamales!” ang komento ni Samantha Panlilio.

Anyway, heto nga ang mga biro ng mga kaibigan ni Michelle…

“Kaloka, dinaan tayo sa tapis ni Michelle.”

“Bongga na binangus tayo ng reyna.”

“Gutom na ang queen, kaya naglalaro na lang.”

“Nag-uumpisa pa lang, tinapos mo na ang laban.”

“Dinaan mo lang sila sa lambat na ootd, ang husay.”

“Winner talaga. I can smell the fifth crown already.”

“As a sparkling bangus ang peg niya.”

Anyway, mula unang araw, hanggang sa ikalimang araw ng labanan sa Miss Universe sa El Salvador, panalo nga ang lahat ng outfit o OOTD ni Michelle, ha!

Ramdam na ramdam ang presence niya, at alam mong handang-handa siya sa laban, ha! Wala kang maipipintas sa mga paandar niya, na lagi nga siyang angat sa ibang kandidata mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

Kaya go, go, go Michelle! Paandar pa more!