Pauline Del Rosario unang tirada 69

ISINALPAK ni Pauline Beatriz Del Rosario sa dakong huli ang dalawang birdie para maikasa ang 69 at ilagak ang sarili sa siksikang pang-anim na pwesto kasama ang mga lokal at alas ng Thailand, iwan ng tatlong palo kina Jessica Peng at Ling-Jie Chen.

Kaugnay ito sa sambulat Miyerkoles ng hapon ng NT$4M (P7M) Party Golfers Ladies Open ng Ladies Professional Golf Association of Taiwan sa Lily Golf and Country Club sa Guanxi Township, Hsinchu county sa Chinese Taipei.

Bumalikwas ang malakas humambalos na Pinay shotmaker mula sa Parañaque at isa sa 16 na pambato rito ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.)-Ladies Professional Golf Association Tour, sa nakakangilong simula. Mintis siya sa green sa unang anim na butas bago humablot ng apat na birdie laban sa bogey last 12-hole upara ihanay ang sarili sa ikaanim kasama ang pitong iba pa.

“I missed just one fairway and that helped me keep my ball in play even if the fairways are narrow,” blalas ni Del Rosario, na binida ang team nina amateurs Zhang Yicong, Li Qiaming at Li Shaoping sa record 16-under 56 sa three-shot win laban sa dalawa pang squads sa traditional pro-am tournament nitong Martes.

May 72 naman si Florence Bisera at Daniella Uy upang makisawsaw sa 25th place. (Ramil Cruz)