‘Parokya’, ‘Rivermaya’ sama-sama: Maine todo suporta sa ‘Kyusiklaban’ ni Arjo

Super support si Maine Mendoza sa project ng mister niyang si Congressman Arjo Atayde, ang ‘Kyusiklaban 2023’.

Eh, si Maine rin kasi ay mahilig din sa mga banda, kaya naman sure ako na manonood talaga siya sa pa-event na ito ng mister niya.

“Ilang araw na lang, #Kyusiklaban2023 na!” sabi ni Maine sa kanyang Facebook page.

Anyway, sa November 11 na nga ang ‘Kyusiklaban’ na gaganapin sa Quezon City Memorial Circle. At bongga nga, dahil magsasama-sama ang mga bandang hinangaan ni Maine mula noon, tulad ng Parokya Ni Edgar, Rivermaya, Mayonaisse, Carla Cray, at si Flow G.

Kabog, ‘di ba? Ang tagal na ngang hindi napapanood ang mga bandang ito, at kaya masuwerte ang mga taga-distrito uno, ang nasasakupan ni Cong. Arjo, dahil matutupad ang wish nila na muli silang mapanood.

At makakasama rin sa music festival na ito sina Lassy Marquez, MC Muah, at iba pa.

Bongga rin dahil kahit katapat ni Maine at ng ‘E.A.T.’ sina Lassy, MC ng ‘It’s Showtime’ ay kinuha sila sa event na ‘yon.

‘Yun na! (Dondon Sermino)