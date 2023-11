Itinulak ng isang mambabatas ang pagsama ng anti-graft and corruption modules sa basic education curriculum upang makatuwang umano ng gobyerno ang mga kabataan sa paglaban sa katiwalian sa gobyerno.

Inihain ni AnaKalusugan party-list Rep. Ray Reyes ang panukalang Anti-Graft and Corruption Education Act (House Bill 9054) upang maituro sa mga bata ang good conduct and ethical standards ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno.

“In order to raise the awareness of our youth on the detrimental effects of corruption, it is high time to equip our students with the necessary knowledge, skills, and values to resist and combat corruption,” sabi ni Reyes.

“The education of young minds should be melded with the strengthening and ingraining of ethical behavior, moral character, honesty, and fairness as core human values,” dagdag pa nito.

Batay sa 2022 Transparency lntemational’s Corruption Perception Index ang Pilipinas ay pang-116 sa listahan ng perceived level ng public sector corruption. Nasa 180 bansa ang kalahok sa isinagawang pag-aaral. (Billy Begas)