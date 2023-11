Mga kapitan, kagawad hinimok magpa-drug test

HINIKAYAT ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mga opisyal ng barangay na boluntaryong sumailalim sa drug test para magsilbi silang modelo ng kanilang mga nasasakupan.

“We can’t force them to undergo drug testing because there is no law on mandatory testing. That is the reason why we only strongly encourage and recommend drug testing,” giit ni Treñas.

Aniya, ang city government ang bahalang magkaloob ng mga gagami­ting test kit.

Hiniling ito ng alkalde matapos niyang kumpirmahin na ilang opisyal sa barangay ang sangkot sa operasyon o gumagamit ng ilegal na droga.

Aniya, makababalik lang sa serbisyo ang mga ito kapag naging negatibo na sila sa ilegal na droga matapos sumailalim sa rehabilitasyon sa Iloilo City Police Office (ICPO).

Idiniin din ni Treñas na kailanman ay hindi niya kukunsintihin ang mga drug protector sa kanilang lungsod.