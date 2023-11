Maris ginamit ‘wetpaks’ sa pang-akit kay Donny

Ang hirap daw i-hate ni Maris Racal.

Sa karakter niya sa serye nina Donny Pangilinan, Belle Mariano, bilang si Irene, dapat ay galit na galit na sa kanya ang mga fan, ha!

Pero dahil ang kuwela-kuwela kasi niya, at eksenadora talaga, at alam naman nating kikay at walang mean bone si Maris, kaya ang hirap daw talagang kamuhian nito.

At madalas pa nga, napapansin ang mga pasabog niya, ha! Mula sa hair niya na may bangs, at sa outfit niya, ha!

Tulad na lang sa latest episode ng ‘Can’t Buy Me Love’ na kung saan ay may pa-wetpaks siya, ha! Ang sexy nga ng outfit niya na akala mo ay magsu-swimming, ha!

At sa eksenang `yon ay tila inaakit niya si Donny Pangilinan, ha! Galawang mapang-akit nga ang dating ni Maris sa harap ni Donny.

“Pasabog na naman si Maris.”

“Ang hirap i-hate ni Irene kaya sambahin na lang natin siya.”

“Inis na inis ako sa iyo Irene. Pero, nakakaaliw ka pa rin.”

“Ang taray ng wetpu mo, ha!”

“You are killing it! Love seeing you everywhere.”

“Ang ganda mo sa full bangs mo.”

“Willing akong magpasampal sa iyo.”

“Grabe ang papuwet ni accla oh.”

“You slay this role.”

“Galing naman this girl, bagay maging kontrabida at bida.”

“Ang gandang maldita nito, ang husay umarte.”

Well… (Dondon Sermino)