Manila City Stars bibira sa PSL Open

MAGSISIMULA na ang PSL Open sa November 9 sa Smart Araneta Coliseum bandang 4pm.

Maglalaro na agad sa opening ang Manila City Stars na pinapangunahan ng former PBA player at UE Warrior standout na si Marcy Arellano, kasama sina Kyle Neypes, Julius Manalo, Floyd Dedicatoria, Desmore Alcober, Rence Alcoriza, Stacey Balagtas, Joseph Brutas, Johnell De Vera, Levi Dela Cruz, Joshua Guttierez, Kent Lao, Mark Madera, Jason Mancao, Carlos Morales, Jerick Nacpil, Kyle Neypes, Micheal Olave, Kent Segura, Alexandrine Testado, Mark Yu at Ian Yutuc.

Ito ay sa gabay nina team owner Pamela Ann B. Manansala, head of basketball operation Ryan B. Ripalda, team manager Richy Billy Ray V. Castro, head coach Tylon Felipe M. Dar Juan, asssistant coaches

Johann Sebastian L. Dumlao, Arman C. Ulit, Alvin Grey, Raymund Mancao, Jerald C. Ariño at inyo pong lingkod Mark Herrera.

Nagapapasalamat ang team sa suporta nina Manila Mayor Honey Lacuna at Vice Mayor Yul Servo na kahit sa kanilang busy schedule ay may oras sila para sumilip sa ensayo ng team.

***

Binabati ko po ang founder at organizer ng FIRST REFEREE ACADEMY accreditation and workshop na si referee Ronaldo B. Bermejo.

Gaganapin ang workshop sa November 27 sa Cloverleaf Guadalupe kaya dapat natin ito abangan.