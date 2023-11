Maharlika Pilipinas Basketball League! Jhan McHale Nermal inakbayan Bacoor Strikers sa South Finals

ISINALBA ni Jhan McHale Nermal sa bingit ng pagkulapso sa endgame ang Bacoor City Strikers upang patalsikin ang Zamboanga City Family’s Brand Sardines sa paghugot sa 78-72 panalo sa Game 2 ng MPBL Southern Division semifinals noong Sabado ng gabi sa Batangas City Coliseum.

Nagtala ang PBA bound na si Nermal ng kabuuang 25 puntos, kabilang ang apat na triples, na may pitong rebounds at isang assist upang itulak ang Strikers sa pagtatala ng kasaysayan matapos na walisin ang kanilang best-of-three series kontra sa karibal na Zamboanga City, 2-0.

Samantala, nalampasan ng Batangas City Embassy Chill ang napakalaking atake sa ikaapat na yugto mula sa GenSan Warriors para maitakas ang 66-62 panalo sa do-or-die Game 3 ng MPBL Southern Division semifinals nitong Martes ng gabi sa Batangas City Coliseum.

Itinanghal na Player of the Game si Levi Hernandez na nagtapos na may 14 na puntos at walong rebounds at dalawang assists nang masungkit ng Batangas City ang best-of-three series sa 2-1.

Samantala’y humingi ng paumanhin si Nueva Ecija team owner Bong Cueas sa mga Novo Ecijanos sa kabiguan ng Rice Vanguards maipagtanggol ang korona.

Nabitiwan ng Nueva Ecija Rice Vanguards ang titulo matapos kapusin sa nakatapat na San Juan Knights sa Game 2 ng kanilang sariling best-of-three na serye sa semifinals ng North Diision ng Maharalika PIlipinas Basketball League (MPBL) Regular Conference na ginanap mismo sa Nueva Ecija sa Palayan City.

(Lito Oredo)