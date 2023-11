Kaso ng dengue sa Capiz, pumalo ng 717

ABOT sa 717 ang kaso ng dengue na naitala sa lalawigan ng Capiz kung saan tatlo ang naiulat na nasawi sa nasabing sakit.

Ayon sa Provincial Health Office (PHO) naitala ito simula Enero hanggang nitong Oktubre 28, 2023.

Gayunman, sinabi ng PHO na mas mababa pa rin ito ng 15.55% kumpara sa naitalang 849 kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon.

Naitala ang mga kaso sa mga barangay ng Binangig sa Panay, Ilaya-Ivisan at Basiao sa Ivisan at Lonoy at Bilao sa Sapi-an.

Itinuturing ng mga health official sa lalawigan na may clustering ng dengue case kung may tatlong kaso na naitala sa isang lugar sa loob ng magkakasunod na linggo.

Samantala, patuloy ang panawagan ng PHO sa publiko na sundin ang 4S strategy ng Department of Heath para maiwasan ang pagkalat ng dengue na kinabibilangan ng (1) search and destroy mosquito breeding sites; (2) seek early consultation for symptoms such as high fever, severe headache, and joint and muscle pains; (3) self-protective measures such as using mosquito repellents and wearing protective clothing; at (4) say yes to fogging in areas where an increase in cases is reported.