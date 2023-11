PINALAGAN ng Indonesia ang alegasyon ng Israel na ginagamit ng militanteng Hamas ang kanilang ospital sa Gaza para sa pakikidigma.

Ayon sa foreign ministry ng Indonesia, hindi sila nagpapagamit sa Hamas dahil ang tanging mis­yon nila ay ang gumamot sa mga pasyente tulad din ng ibang mga ospital sa Gaza.

“The Indonesian Hospital in Gaza is a facility built by the Indonesian people entirely for humanitarian purposes and to serve the medical needs of the Palestinian people in Gaza,” diin ng ministry.

Inihayag ito ng Indonesia matapos ideklara ni Israeli military spokesman Daniel Hagari na bentahe para sa Hamas group ang lokasyon ng ospital para umatake sa mga kalaban.

“I will show you the reason why they built the hospital there. Unsurprisingly, Hamas built the hospital on top of their terror infrastructures. Here, the Israel defense Forces identified a launch pad, meaning they launch rockets from here,” ani Hagari.

Samantala, iginiit ng pinuno ng Indonesian charity na nag-o-operate ng ospital na si MER-C chief Sarbini Abdul Murad na isa lang itong precondition ng IDF para gawing makatuwiran ang pag-atake nila sa mga ospital sa Gaza.