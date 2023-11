‘I am so blessed to have you’: Pauleen nakakakilig 12 anniv message kay Bossing

How time flies talaga, ha!

Imagine, mahigit isang dekada na pala `yon, o 12 years na pala ang nakalipas, mula noong nakita namin ang pagsisimula ng love affair nina Bossing Vic Sotto, Pauleen Luna.

Eh, 12 years ago, madalas mag-show abroad ang grupo ng ‘Eat Bulaga’ at may isang out of the country `yon, na `yun na nga, naramdaman na lang namin na magdyowa na sina Bossing at Poleng.

Kitang-kita kasi namin kung paano asikasuhin ni Poleng si Bossing. Na kahit sa mga maliliit na bagay sa hapag kainan, o sa mga restoran na pinupuntahan ng grupo para kumain, laging nakaagapay si Poleng kay Bossing.

At habang tumatagal nga, doon na namin nasabi na ibang-iba na si Bossing, na palaging masaya at pabata nang pabata, ha!

May mga panahon kasi na kapag nag-a-abroad ang ‘Eat Bulaga’ ay solo lang si Bossing sa ibang lakad, dahil si Tito Sotto nga ay kasama si Helen Gamboa, at si Joey de Leon naman ay kasama si Eileen Macapagal.

Anyway, heto nga ang mensahe ni Pauleen kay Vic.

“12 years, my life partner, I am so blessed to have you in this gift called life. I love you!”

At siyempre, umulan din ng bonggang mensahe mula sa mga fan nila. At ganun din sa mga kaibigan na nagmamahal sa kanila.

“Happy happy!!! Miss you both have fun!!!” sabi ni Sharon Cuneta.

“See you soon Ate!” sagot ni Pauleen kay Shawie.

“Happy Anniversary Poleng & Bossing!” sey naman ni Maja Salvador.

“Miss you both so much!” mensahe naman ni Ruby Rodriguez sa BossLeng.

Siyanga pala, nagdaos din ng kaarawan si Tali, ang panganay nilang anak, na sa mga susunod na buwan ay magiging ate na nga rin.

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)