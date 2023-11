Hepe, mga pulis sibak sa pumugang 9 na preso

INIUTOS na ni Manila Police District (MPD) director P/Col. Thomas Ibay ang pagsibak kay Station 1 commander Police Lt. Col. Roberto Mupas at sa mga pulis na naka-duty nang mangyari ang pagtakas ng siyam na person under police custody (PUPC) sa nasabing jail facility sa Raxabago, Tondo, Maynila kahapon nang madaling-araw.

Ayon kay Ibay, mananagot si Mupas at kanyang mga tauhan kapag napatunayang may nangyaring kapabayaan sa nasabing insidente.

Ayon sa ulat, lima sa mga nakatakas na PUPC ang naibalik sa selda sa isinagawang manhunt operation ng pulisya at kinilala sila na sina Arnold Olino, Mj Tuazon, Andal Jericho Antipuesto, Albert Calayas at Zilmar Adriano.

Patuloy namang pinaghahanap ng mga operatiba ng MPD-PS 1 ang apat pang detenido na sina Gian Carlo Rayala, Jefferson ‘Bunso’ Tumbaga Y Sapa, Master Cedric Zodiacal elasco at John Joseph Laguna Y Martinez na may mga kasong robbery, ilegal na droga at illegal possession of firearm.

Base sa ulat ng Manila Police District (MPD) kay National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Brig. Gen. Melencio Nartatez Jr., bandang ala-1:30 nang madaling-araw nang tumakas ang mga preso sa pamamagitan nang pag­lagare sa bakal na rehas sa gilid ng jail facility.

Samantala, pinadagdagan na ng bakal na pinto ang nasirang pasilidad. (Juliet de Loza-Cudia/Edwin Balasa)