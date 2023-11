Fighting Maroons balik sa Final 4 sa halimaw na laro ni Malick Diouf

Mga laro sa Sabado:

(Araneta Coliseum)

2:00pm — UP vs FEU

4:00pm — NU vs UST

BALIK sa pagiging halimaw si reigning MVP Malick Diouf matapos ang isang larong pagkawala para tumapos ng double-double upang buhatin ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons papasok ng Final Four laban sa kulang-kulang sa tao na University of the East (UE) Red Warriors, 79-72, sa ikalawang laro, Miyerkoles, sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa Smart Araneta Coliseum.

Sinamantala ng UP ang kakulangan at kahinaan sa endgame ng UE upang maitakas ang pambawing panalo matapos malugmok kontra De La Salle Green Archers sa 79-88 nitong Linggo sa kawalan nina Diouf at JD Cagulangan dulot ng injury, tungo sa paghawak muli sa liderato sa 9-2 kartada.

“We were just looking for a bounce-back game after losing the last one,” wika ni UP deputy coach Christian Luanzon, na humalili kay head coach Goldwin Monteverde.

“There are things to improve, especially sa second half namin wherein there were stretches where we were flat. But you know, a win is a win and it was a much-needed win, especially coming off a loss.”

Tumapos ang Senegalese center ng 19 points, 15 rebounds, limang steals, dalawang assists at isang block mula sa 7-of-10 field goal at 5-of-9 sa free throw line.

Sumaklolo rin sa iskoring si team captain CJ Cansino na kumana ng 17 pointts, kasama ang tatlong boards at isang block, gayundin si Cagulangan na umayuda ng siyam na puntos, walong assists at tigalawang rebounds at steals.

Matapos isalpak ni Jack Cruz-Dumont ng UE ang panablang tress a 69-all sa nalalabing 3:50 sa laro, nagtulong sina Diouf at Cansino na isalpak ang magkasunod na baskets upang dalhin sa 73-69 ang UP sa natitirang 2:42.

Muli namang bumulaga ng tirada si Cruz-Dumont para ibaba ang bentahe sa 72-73 sa nalalabing segundo, gayunpaman, isang mahusay na alley-oop na pasa ang ibinigay ni Cagulangan kay Lopez para iangat sa 75-72 ang laro sa natitirang 33 segundo.

(Gerard Arce)