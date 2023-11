Enchong super fan mode kay Usher sa Las Vegas

Super fan mode si Enchong Dee kay Usher, ha!

Nasa Las Vegas nga si Enchong at nanood talaga siya ng show ni Usher.

Kunsabagay, kahit sino namang may datung, at gusto mong mapanood ng live ang sikat na performer, aba, gagawa ka ng paraan, ‘di ba?

Bongga ng mga video ni Enchong sa Instagram story niya, na obvious na nag-i-enjoy siya, ha! Iba rin kasi ang galawan ni Usher, na may sexy back up dancer o pole dancer, ha!

At katuwa ang chika ni Enchong, na maririnig mo talaga ang boses niya na tuwang-tuwa lalo na sa part na tila tinuro ni Usher ang location niya, ha!

“He looked!” sabi ni Enchong na may nakatawang emoji.

Pero, aliw rin ang kasunod na video niya na nagsasayaw sa floor si Usher. In fairness, ibang-iba ang mga ‘damoves’ ni Usher.

Pero, hirit ni Enchong, “Parang Rayver Cruz lang!”

Oh, di ba? Bongga!

Pero, super proud nga si Enchong dahil si Usher nga raw ang nag-perform sa birthday celebration niya.

“Who performed at my birthday? Usher!”

“Who performed at @kimkardashian’s birthday? Usher.”

“You stole my birthday city and my birthday performer.

“Spent my birthday with one of my closest buddies @hayupak expecting to just watch @usher, but ended up surprising me with a whole Vegas experience.

“I have nothing but love for everyone. Thank you 777x!” sabi ni Enchong.

Anyway, nag-attend nga pala si Enchong sa Manila International Film Festival sa Los Angeles, California, kung saan ay pinalabas nga ang pelikula niyang ‘Here Comes The Groom’. (Dondon Sermino)