Limang ahensiya ng gobyerno ang natukoy na may malaking underspending o hindi pa nagagastos na budget ngayong 2023.

Sinabi ni Senador Sonny Angara na dahil sa mga underspending ay umaabot sa P1.27 trilyon o 24 porsiyento ng P5.26 trilyong national budget para sa taong ito ang hindi pa nagagastos.

Ginawa ng chairman ng Senate committee on finance ang pahayag sa unang araw ng deliberasyon sa Senado sa panukalang P5.768 trilyong pambansang badyet para sa 2024.

“The obligated amounts are total around P4.08 trillion, whereas the unobligated amounts total around P1.27 trillion,” tugon ni Angara sa tanong ni Senadora Risa Hontiveros.

Sabi pa ni Angara, ang obligation rate para sa 2023 budget ay 76 porsiyento na habang ang disbursement rate naman ay 80 porsiyento na.

Ang mga ahensiyang makupad sa paggastos ay ang Department of Information and Communications Technology (DICT), Department of Migrant Workers (DMW), Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Energy (DOE), at Department of Tourism (DOT).

Ilan sa mga dahilan ng underspending ay dahil sa mga isyu sa procurement, bigong bidding, atrasadong delivery of goods, at hindi pa na-isyung tseke dahil sa preliminary work para sa social protection programs.

Sa kaso naman ng DSWD na pinamumunuan ni Secretary Rex Gatchalian, karamihan sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ay patuloy pa ring bineberipika. (Dindo Matining)