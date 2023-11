Handa si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na makipag-usap sa China para maayos ang gulo sa West Philippine Sea (WPS) kung pahihintulutan siya ng administrasyong Marcos.

Gayunman, sinabi ni Duterte na ang maipapakiusap lamang niya sa kaibigang si Chinese President Xi Jinping ay mapayagan ang mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal at iba pang bahagi ng WPS.

Aniya, mahirap umanong ipilit kay Xi na pag-aari ng Pilipinas ang nasabing lugar lalo pa’t alam nilang maliit na bansa lamang tayo at kulang sa armas at mga sundalo.

“Sa lider ng China mismo, I consider him a very good friend, very humble man, very considerate,” ayon sa dating Pangulo.

“Little accommodation here and there wag na lang natin na sabihin mong manghingi tayo ‘this is ours’”. Kalimutan mo na lang iyan basta pasok pasok lang diyan, paisda isda lang. Kung tilapia lang makuha mo diyan sa South China Sea eh ‘di ok na. Freshwater man iyan,” dagdag ni Duterte.