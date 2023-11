Darren, Cassy sa Lipa naman may date

Parang handang-handa nang lumusob ang fans nina Darren Espanto at Cassy Legaspi sa SM Lipa, Batangas sa darating na Linggo (November 12) para sa kauna-unahang mall show para sa promo ng pelikula nilang ‘When I Met You In Tokyo’.

Kahit kapo-post lang ng nasabing mall show sa kanilang social media page ng imbitasyon para sa nasabing event ay nagkagulo na ang fans nina Darren, Cassy.

Mababasa sa mga fan group page ng CassRen na umarkila na sila ng mga sasakyan para sabay-sabay raw silang pupunta sa baluarte ni Vilma Santos na isa sa mga bida ng inaabangang MMFF 2023 entry.

Ito rin ang first mall show ng dalawa na matagal nang tinutuksong more than friends na, pero ayaw pang umamin.

Siyempre pa, maliban sa Star for All Seasons na si Ate Vi, makakasama rin ng CassRen ang iba pang cast ng pelikula sa nasabing mall show.

Join din kasi sina Christopher de Leon, Kakai Bautista, John Gabriel, at Lynn Cruz sa Batangas mall show.

For sure aapaw ng kilig sa Lipa ngayong Linggo dahil kina Darren, Cassy.

Sabi nga ng fans nila, sa Lipa naman daw magdi-date sina Darren, Cassy.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)