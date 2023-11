Danny sobrang na-miss ng mga nanood: Jim, Boboy sold out mga casino show

Puring-puri ng concert promoter/producer na si Anna Puno ang The Apo Hiking Society members na sina Jim Paredes, Boboy Garrovillo, ha!

Apat kasi ang naging shows sa California nina Jim, Boboy at pawang magaganda ang feedback ng mga nanood.

Actually, ‘yung last two shows nila sa Pechanga Resort and Casino, parehong sold out, ha!

Sabi nga raw ng mga nanood, sobra nilang na-miss ang yumaong miyembro ng grupo, si Danny Javier.

Sa bawat kanta nga raw nina Jim, Boboy ay hindi puwedeng hindi mo maalala si Danny.

Bale parang tribute na rin daw kay Danny ang apat na shows sa California.

Kuwento pa ni Anna, tapos na raw ang shows sa Pechanga ay ayaw pang umalis ng mga tao. Umaasa pa rin daw na lalabas uli sina Jim, Boboy at kakanta pa ng marami.

“Darling, nakaka-happy kasi nga sold out ‘yung two-night sa Pechanga. Sobrang nagustuhan ng mga nanood,” tsika ni Anna.

Balak nga ni Anna ay ibalik uli sa Amerika sina Jim, Boboy next year.

Marami pang lugar sa Amerika ang nagre-request na sa kanila naman mag-show sina Jim, Boboy.

Bongga!