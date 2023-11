Wala nang magaganap na special elections sa third congressional district ng Negros Oriental sa Disyembre 9 matapos itong ipatigil ng Commission on Elections (Comelec) bilang pagkilala sa resolusyong inaprobahan ng Kamara de Representantes.

Sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na ipinasa ng Kamara ang House Resolution 154 upang bawiin ang naunang pinagtibay na resolusyon sa pagdaraos ng special district election.

Nabakante ang nasabing distrito matapos sibakin ng Kamara si Arnolfo “Arnie” Teves Jr. dahil sa “disorderly behavior and for violation of the Code of Conduct of the House of Representatives.”

Hindi pa bumabalik sa Pilipinas si Teves simula nang maakusahan itong mastermind sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso 4, 2023.

“In recognition of the legislative power of Congress, the (Comelec) law department and the en banc decided to cancel the conduct of the special elections in the third legislative district of the province of Negros Oriental, and for the commission to discontinue its ongoing preparation for the said special elections,” wika ni Garcia sa press conference nitong Miyerkoles.

Nauna rito, pinagtibay ng Kamara de Representantes noong Martes ang isang resolusyon na nananawagan sa Comelec na huwag ituloy ang special election para sa nabakanteng posisyon ng sinibak na si Teves dahil posibleng magdulot muli ito ng kaguluhan sa nasabing distrito.

“The conduct of special elections in the third legislative district of the Province of Negros Oriental at this time and under the present circumstances may have a negative impact on the peace and order situation not only in the district but also in the surrounding areas in the province,” sabi ni House Resolution 1431. (Billy Begas)