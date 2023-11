Catriona backstage host ng Miss U

Isa si Catriona Gray sa limang babaeng hosts ng 72nd Miss Universe sa El Salvador sa darating na November 18.

Unang na-announce sa official social media account ng Miss Universe ang pangalan ng limang hosts na may kasamang pictures na kinabibilangan nga ni Catriona kasama sina Olivia Culpo, Jeannie Mai Jenkins, Maria Menounos, at Zuri Hall.

Pero na-‘Wow, Mali!’ ang mga faney! Akala kasi nila ay main host na beauty pageant ang ating Miss Universe 2018.

Makalipas nga ng isang oras ay muling naglabas ng bagong announcement ang Miss Universe at dito nakalagay na backstage correspondent si Catriona kasama si Zuri at hindi main host.

Sina Olivia, Jeannie, at Maria ang main hosts.

Last year ay umani ng papuri sina Cat at Zuri dahil sa galing nilang mag-host sa backstage na casual na tsumitsika sa mga candidates at nagbibigay ng kanilang opinion.

Sabi nga ng netizens, swak daw ang fiancée ni Sam Milby sa backstage kasi kitang-kita raw ang enthusiasm nito at kakaibang rapport sa mga girls. Nakakapagbigay nga ito ng confidence sa mga candidates bago rumampa sa stage.

Marami ring netizens na nagsasabing mas bagay si Catriona as main host. Mas energetic daw si Cat kesa sa napakatamlay na pinakitang hosting job ni Olivia last year.

“Make Catriona one of the main hosts pls… we need liveliness and great enthusiasm not just on the back stage but more on the main stage,” komento ng isang pageant enthusiast na hindi bet si Miss Universe 2012 Olivia.

Kaloka, mukhang marami pa ring Pinoy at beauty pageant critics ang hindi pa rin gusto si Olivia, siya kasi ang nanalo noong 2012 kung saan naging first runner-up ang pambato nating si Janine Tugonon na sinasabing mas deserving mag-title kesa kay Olivia, ‘noh?!

Kuda pa ng isang netizen, “As early as now let Olivia Culpo take energy vitamins such as thiamin, riboflavin, niacin, pantothenic acid, B6, biotin, folate and B12 so that on coronation night she’ll be energetic and enthusiastic all throughout the pageant.”

May humirit din na sana ibalik si Steve Harvey as main host kasama si Catriona. Mas lively at entertaining daw pag magkasama sa stage ang dalawa.

Mas na-excite uli tuloy ang mga Pinoy all over the world sa inaabangang Miss Universe. Hopefully, maiuwi ni Michelle Dee ang pang-limang korona.

Puwede pa rin nating iboto si Michelle sa Miss Universe app. Nakakatuwa kasi habang sinusulat Ito ay si Michelle pa rin ang nangunguna sa botohan ng ‘Voice for Change’.

Automatic na pasok sa top 10 ang mananalong kandidata sa botohan na Ito.

Congrats Cat and Michelle!

‘Yun na!