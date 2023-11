Buhay pa sa Final Four! Kai Ballungay, Ateneo winakasan 3 semplang

NAPANATILING buhay ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang tsansa sa Final Four nang isalba ng double-double performance ni Kai Ballungay upang pagsarhan ang Santo Tomas Growling Tigers sa semifinal round sa bisa ng 67-59 tagumpay sa unang laro ng quadruple header ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball competiton Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Tinapos ng Ateneo ang kanilang three-game losing skid sapol nang matalo kontra Far Eastern University (FEU) Tamaraws, University of the Philippines (UP) Fighting Maroons at National University (NU) Bulldogs upang manatiling nakakalipad sa pwestuhan sa isang silya sa Final Four sa 5-6 kartada sa likod ng Adamson University (AdU) Soaring Falcons sa 5-5 rekord.

Lumista ang 6-foot-6 forward ng 15 puntos, 14 rebounds at isang assist mula sa 35 percent field goal shooting at 3-of-3 sa free throw line na nakabawi sa tatlong sunod na hindi magandang laro.

Sumuporta rin si Chris Koon na may 12 puntos, anim na boards, tatlong assists at isang steal, habang nagdagdag pa sina Jared Brown ng 10 points, Rap Celis ng 11 rebounds, walong puntos at tatlong assists at Mason Amos sa sarili nitong walong puntos.

“We’re happy to end that losing streak, that’s for sure,” wika ni coach Tab Baldwin, na nagbalik mula sa pagkakasakit kontra sa NU noong nagdaang Sabado.

Pinahaba ng Ateneo ang kanilang winning streak kontra UST sa 17 laro sapol noong Season 78.

Sunod na haharapin ng Ateneo ang Adamson sa darating na Linggo para sa agawan sa fourth spot at patuloy na umaasang maipagtanggol ang korona sa tulong ng iba pang manlalaro tulad nina foreign-student Joseph Obasa, rookie Lebron Nieto, Sean Quitevis, Gab Gomez, Ian Espinosa at Geo Chiu.

Malalasap naman ng UST ang kanilang ikatlong sunod na season na laglag sa Final Four matapos ang runner-up finish noong 2019.

(Gerard Arce)