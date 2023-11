Big Lagoon, Boss Emong aabangan sa 2023 Presidential Gold Cup race

ISA sa mga inaabangan ng mga karerista ay ang bakbakan ng mga tigasing kabayo sa Presidential Gold Cup sa darating na December 2023 na gaganapin sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Wala pang lineup na inilabas ang Philippine Racing Commission (Philracom) para sa mga stable na nagdeklara ng pagsali pero posibleng sumabak si Big Lagoon, ang defending champion sa nabanggit na prestihiyosong event.

Maaaring sumali rin ang mahigpit na karibal ni Big Lagoon na si reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Horse of the Year Awardee Boss Emong.

Kaya asahang walang ibang nasa kukote ng connections ni Boss Emong kundi ang makrebanse kay Big Lagoon.

Ayon sa komento ng mga karerista, tiyak na sasali rin sa stakes race sina two legs Triple Crown winner Jaguar at veteran Nuclear Bomb.

Ang iba pang posibleng sumali at may potensiyal na magkampeon ay sina Robin Hood, War Cannon at Don Julio.

(Elech Dawa)