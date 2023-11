Bagong kanta ng Beatles, no. 1 sa UK

Nanguna sa United Kingdom ‘official singles chart’ ang bagong kanta ng Beatles na “Now and Then” na ginamitan ng `artificial intelligence’ para maisama ang vocals ni John Lennon at ang paggitara ni George Harrison na kapwa nasawi noong 1980 at 2001.

Ang bagong Beatles song ay natapos sa tulong ng Al at nailabas noong nakalipas na Huwebes.

“Now And Then debuted at Number 42 in the UK last week based on just 10 hours of sales, but is now expected to jump 41 places to the top of the Official Singles Chart when Friday’s chart is announced on BBC Radio 1’s The Official Chart,” ayon sa Official Charts.

Ang kanta ay nakatakdang maging Fab Four’s 18th UK chart-topper makalipas ang 54 na taon matapos ang ballad ni John at Yoko noong 1969.

Ang Beatles ay nanatiling ikalawa kay Elvis Presley, na naka-score ng 21 number one sa chart matapos ang kanyang unang hit noong 1957.

“Now and Then” is currently ahead of the song “Standing Next to You” by Jung Kook, and last week’s number one, “Is it Over Now?” by Taylor Swift, sinabi pa ng chart base sa preliminary sales at maagang streaming reports mula sa key distribution channels sa UK.

“‘Now and Then’ is not terrible… But ultimately, it’s kind of mundane,” ayon sa isinulat ni Geoff Edgers sa Washington Post.

Nalaman na ang nasabing kanta ay unang isinulat ni Lennon noong 1978 at tinapos ng kanyang kapwa band members na sina Paul McCartney at Ringo Starr.

Inanunsiyo ni McCartney, 81, na ang kanta ay ilalabas sa Hunyo at kasama sa kanilang promotional trailer na “the last Beatles song.”

Nabatid na ang “Now And Then” ay isa sa ilang tracks na nai-record sa cassette ni Lennon sa kanyang bahay sa New York Dakota Building noong 1979, isang taon bago siya nasawi.

Ang iba pang kanta ay ang “Free As A Bird” at “Real Love,” na nilinis ng producer na si Jeff Lynne, na kinanta ng ibang miyembro ng Beatles at inilabas noong 1995 at 1996. (Juliet de Loza-Cudia)