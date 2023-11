Anji inaabangan sa musical stage play para i-bash

Habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang pamba-bash kay Anji Salvacion, ha!

Dahil nga ito sa kanyang performance bilang Kate Alcantara sa Prime original series na ‘Linlang’.

Parating pulutan ng bashers ang mga eksena niya sa nasabing series.

Nag-level up na nga sila at nilagyan pa ng viral songs ang eksena niya with Kim Chiu at Kaila Estrada kung saan para siyang nagtu-twerk.

Pati pagho-host ni Anji ay binabatikos din nila kung saan ilang beses itong nabulol sa pagsabi ng salitang ‘bardagulan’.

Ngayon naman ay inaabangan nila si Anji bilang Corrine sa ‘Tabing Ilog: The Musical’ na unang ginampanann ni Desiree del Valle.

Nakakaloka lang kasi mas maraming nag-aabang na magkamali si Anji sa kanyang theater acting debut imbes na makitang mag-improve siya sa pag-arte.

Parang kaya siya gustong panoorin ay para i-bash, ha! Kawawa naman tuloy si Anji.

Anyway, mukhang deadma lang si Anji sa mga basher, pero sana galingan na niya this time para mapatunayan niya sa kanyang mga kritiko at bashers na deserve niya ang mga proyektong binibigay sa kanya.

Mapapanood ang ‘Tabing Ilog: The Musical’ simula November 10 hanggang December 17, 2023 sa PETA.

‘Yun na! (Byx Almacen)