Ang kakapal ng mukha

Sinasabi na ang mga Pilipino ay isang mapagpatawad na lahi, alinsunod sa ating mga kinalakihang turo ng simbahan.

Subali’t, marami rin ang naniniwala na ang katangiang ito ay nagiging sagabal sa pagkakaroon ng propesyonalismo ng ating mga tao na nagiging hadlang naman sa pagbulusok ng ating pag-unlad bilang isang bayan. Kaya, nararapat seryosohin ang konsepto na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot o ang pagiging ligtas sa anumang kahihinatnan.

Kadalasang nasusubok ang mga prinsipyong ito sa mga insidente ng mga pagkakautang ng pera sa pagitan ng mga magkakaibigan. Dapat bang patawarin ang hindi pagbabayad sa takdang panahon ng isang may utang dahil sa kanyang pahayag ng kawalan ng kakayahang magbayad? Ayon sa aking mga nakausap hinggil sa tanong na ito, sinasabi nila na nararapat siyasatin muna ang katotohanan ng pahayag ng may utang. Sumunod, dapat ding alamin ang tunay na dahilan ng kawalan ng kakayahang magbayad.

Ayon sa mga tumugon, bagama’t masakit ang hindi mabayaran, madaling maintindihan ang sitwasyon kung ang sanhi nito ay mga dahilan na wala sa kontrol ng umutang; halimbawa ay ang biglang pagkawala ng trabaho dahil nagbawas ang kumpanya o naubos ang kabuhayan dahil sa pagkakasakit ng isang miyembro ng pamilya. Nguni’t, kailanman, hindi magiging tama ang hindi pagbabayad ng pagkakautang lalo na kung ito ay bunsod ng luho o ano pa mang bisyo ng may utang kagaya ng pagsusugal o labis na pagkahilig sa shopping.

Nakakalungkot din naman na may mga nagpapautang na labis na taas ng interes. Ang kanilang katwiran ay napagkasunduan naman ang mga kondisyon ng utang at hindi sila namilit sa umuutang. At dahil wala ring itinatakdang limit ang batas sa antas ng interes, sinasabi ng mga nagpapautang na wala silang nilalabag na anumang batas. Kaya, kung minsan, hindi ko rin maintindihan ang proteksyon na ibinibigay ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga taong gusto na lamang takasan ang kanilang mga obligasyon.

Tila hindi sagrado ang konsepto ng obligasyon o pananagutan para sa ating mga nasa pamahalaan. Tingnan na lang natin ang mga sari-saring nangyaring kapalpakan na nakapagdulot ng pinsala sa mga mamamayan. Nasaan ang naging pananagutan ng mga opisyal na kung hindi man sila ang tuwirang may kasalanan sa nangyari ay naging pabaya sila sa kanilang tungkulin o ang kawalan nila ng kakayahan sa kanilang ginagawa?

Magkasunod na mga malalaki at malalang insidente ng pagnanakaw ng mga datos ng mga mamayan na iniingatan ng pamahalaan. May nasibak ba sa posisyon? Kung meron man ay hindi gaanong napabalita ito. Tila para sa mga opisyal, sapat na na magbigay sila ng malabong kwento kung ano ang nangyari at magpahayag sila ng paumanhin sa taong bayan para ipakita na sila ay nagpapakumbaba at maabswelto sa kanilang kapalpakan. Sa kanilang tantya, alam nila na agad ding lilipas ang isyu at balita hinggil dito. Kung tutuusin, tama naman sila na madaling mawala sa isipan ng mga Pilipino ang mga ganitong pangyayari. Nasaan na ang mga hatol at parusa sa mga nagnakaw sa PhilHealth o sa mga sangkot sa Pharmally? Ang sagot, nagtatamasa na kaya sila sa kanilang pinakinabang sa pera ng taong bayan.

Nguni’t ang ganitong mga puna ay hindi lamang para sa pamahalaan. Marami rin ang hipokrito sa pribadong sektor na tahimik lamang kapag ang mga sangkot sa kapalpakan ay kanilang mga tuta. Hindi ba, pare-pareho sila na ang kakapal ng mga mukha?

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.