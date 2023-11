2 saksi sa missing beauty contestant lumantad

LUMUTANG sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang dalawa umanong saksi na aktuwal na nakakita sa beauty pageant contestant na si Catherine Camilon habang duguan ito sa loob ng isang sasak­yan bago ito tulu­yang nawala.

Ayon sa CIDG, nagbigay na ng kanilang sinumpaang salaysay ang dalawang saksi na inaasahan nilang makatutulong sa kanilang imbestigasyon.

Positibo umanong kinilala ng dalawang saksi ang pulis na itinururing na person of interest sa pagkawala ni Camilon.

Ayon sa kanilang salaysay, nakita nila ang pulis sa isang subdivision noong gabi kung kailan nawala ang dalaga.

Nasaksihan din umano ng mga ito ang duguang biktima na inililipat mula sa sasakyan ng pulis patungo sa isa pang sasakyan.

May dalawa hanggang tatlong kasamahan umano ang pulis at isa rito ay ang personal driver nito.

Ayon pa sa dalawang saksi, tinutukan sila ng baril ng mga kasamahan ng pulis at pinagbantaan na tumahimik kung ayaw nilang madamay.

Samantala, nakumpirma naman umano ng CIDG sa kanilang imbestigasyon na may relasyon si Camilon at ang pulis na person of interest.

Kabilang umano ang nasabing anggulo sa mga tinututukan ng mga awtoridad na dahilan ng pagkawala ng beauty queen. (Ronilo Dagos)