Teknolohiya sa agrikultura

Sa panahon ngayong tinatawag na digital age, ang paggamit ng teknolohiya ay tila ba pangkaraniwan na sa pang-araw araw nating mga gawain.

Pero sa sektor ng agrikultura sa bansa, karamihan sa ating mga magsasaka ay mga tradisyonal na pamamaraan pa rin ng pagtatanim ang ginagamit.

Malaki po ang maaring maging ambag ng teknolohiya para mapaunlad ang agrikultura sa ating bansa. Bukod diyan, ang ating Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay naniniwala na ang paggamit ng mga cutting-edge technology sa agrikultura ay maari ring makakumbinsi sa mga kabataan na sa sektor na ito humubog ng kanilang magandang kinabukasan.

Puwede po nating simulan sa paggamit ng satellite technology para matulungan ang mga magsasaka na malunasan ang mga maaring maging problemang dala ng climate change.

Gagamitin po ang teknolohiyang ito sa pagbubuo ng crop climate calendar.

Ang crop climate calendar ay naglalaman ng impormasyon patungkol sa pagtatanim at ang mga maaring maging banta at panganib na masasagupa ng mga magsasaka dahil sa climate change. May impormasyon din po sa crop climate calendar patungkol sa paggamit ng patubig at pataba sa kanilang mga pananim.

Bawat crop climate calendar ay nakaangkop sa lugar na pagsasakahan.

Napakahalaga po nito ngayon dahil ramdam na natin ang mga masamang epekto ng climate change. Kundi man malalakas na pagbagyo at pagbaha ay matinding tag-init at tagtuyot naman ang sumasalanta sa ating mga sakahan.

Nakapaloob po sa ating House Bill (HB) 9129 ang panukalang patungkol sa paggamit ng crop climate calendar ng ating mga magsasaka.

Nakasaad sa bill na dapat ay sa simpleng Ingles, Filipino o sa lokal na diyalekto nakasulat ang mga impormasyong nilalaman ng mga crop climate calendar. Dapat po kasi ay madaling maintindihan ng ating mga farmers ang mga nakasulat na impormasyon.

Ang Department of Agriculture (DA), Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), at mga lokal na pamahalaan ang siyang dapat na magtulong-tulong para mabuo at maipamahagi ang mga crop climate calendar, ayon sa bill.

Katuwang din po nila ang Philippine Space Agency dahil dito manggagaling ang datos na hango sa kanilang mga satellite na gagamitin sa pagbuo ng crop climate calendar.

Kapag ang ating bill po ay naisabatas na, magkakaroon na ng malakas na instrumento ang ating mga magsasaka laban sa climate change.

Sa tamang paggamit ng crop climate calendar, mababawasan ang mga maaring maging lugi ng ating mga magsasaka dahil sa epekto ng climate change. Magagamit din ang crop climate calendar para mapag-alaman nila ang pinakamainam na paggamit ng patubig at pataba sa kanilang mga pananim.

Tulad ng lagi kong nababanggit, napakabilis po ng pag-usad ng teknolohiya kaya’t dapat ay nakakasabay tayo.

Ang mga small farmers po natin sana ang dapat na unang nakikinabang sa mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Simulan na natin ngayon ang malawakang paggamit ng teknolohiya para umasenso ang ating sektor ng agrikultura.