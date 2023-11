Tama na ang pang-iintriga! Sharon flinex, Kiko aprubado reunion nila ni Gabby

Ang bongga ng Megastar na si Sharon Cuneta, ha!

Aba, kahit nga may November 17 Nustar Cebu concert pa sila ng ex niyang si Gabby Concepcion ay hindi siya nagpapigil na i-flex ang pictures nila ng mister na si Kiko Pangilinan kasama ng mga anak nilang sina Miel at Miguel.

Kuha ‘yon sa birthday dinner ni Miguel na ginanap bago pa ang Okada Manila VIP night concert nila ni Gabby noong October 30.

Sabi nga ng Megastar, kahit may isang concert pa sila ni Gabby, back to reality muna ang mga anak niya.

Pinakiusapan din ni Sharon na tumigil na ang mga taong gustong-gustong saktan ang damdamin ng kanyang mga anak. Na tigilan na raw ang negativity.

Nilinaw rin ni Sharon na kung hindi nga raw sa approval ni Kiko at ng mga anak niya ay baka never niyang nagawa ang ‘Dear Heart: The Concert’ na reunion project nila ni Gabby.

Pinakiusapan din ni Sharon ang iba na huwag pinagsasabong, pinag-aaway ang kanyang mga anak dahil hindi naman manok ang mga ito, ha!

Well, tama naman si Sharon. May mga iba kasi na hindi na lang matuwa at finally ay natuloy na nga ang reunion project nila ni Gabby at pilit pa ring gumagawa ng intriga, ‘noh?!

Na natupad ang wish ni KC Concepcion na nagkaroon ng reunion project ang kanyang parents.

So hayaan na nating masaya si Sharon at ang kanyang pamilya at i-enjoy na lang nila na nagagawa na uling mag-work together ng Megastar at ni Gabby, ha!

So tigilan na ang pang-iintriga para masaya na palagi ang lahat.

‘Yun na!