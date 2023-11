Regina Grace Jurado, Angeline Poyos, Santo Tomas aagawin korona ng NU

Mga laro sa Biyernes:

9:00am — Ateneo vs Arellano (7th-8th)

11:00am — Benilde vs UE (5th-6th)

2:00pm — Adamson vs FEU (Bronze/Game 1)

5:00pm — National U vs UST (Gold/Game 1)

ASAHAN ang mga matutulis at malalakas na paluan nina Alyssa Solomon at Mhicaela Belen ng National University (NU) kontra sa pares nina Regina Grace Jurado at super rookie Angeline Poyos ng University of Santo Tomas (UST) sa paghaharap ng Lady Bulldogs at Golden Tigresses sa titulo ng Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Season 2 sa Rizal Memorial Coliseum sa Vito Cruz, Manila.

Ito matapos na umahon sa bingit ng pagkakapatalsik ang UST sa pagbigo sa Far Eastern U, 25-21, 25-20, 19-25, 25-20, sa knockout semifinals upang hawiin ang titular showdown laban sa nagtatanggol na kampeon na National U.

Ipinamalas ng super rookie na si Angeline Poyos sa pagtatala ng 21 puntos sa 17 hits at apat na blocks ang tibay ng Golden Tigresses upang sagipin ang nanganib na tsansa ng UST na mawala ang twice-to-beat na bentahe sa quarterfinals.

Tumulong din sina Jonna Perdido at Regina Jurado na nagdagdag ng 15 at 14 puntos para sa UST, na nakamit ang muling pakikipagharap sa reigning champion na NU matapos ang kanilang naging paghaharap sa semifinal noong unang season.

Una nang winalis ng NU ang Adamson sa kabilang semis bracket, para hintayin ang pakikipagharap sa UST sa Game1 ng best-of-three finals series ng SSL Season 2 na suportado ng Mikasa, Eurotel, Victory Liner, Summit BottleWater, Peri-Peri Charcoal Chicken, R at B Milk Tea, Potato Corner, RebelSports, Converge ICT Solutions, Genius Sports at United Auctioneers, Inc.

“Gusto ko ‘yung attitude ng mga bata. Hindi sila basta bumigay. Inilaban nila ‘wag lang maulit ‘yung sa Saint Benilde. Hindi sila bumitaw. ‘Yun ang natutunan namin. Wala talagang bumitaw,” sabi lamang ni UST deputy coach Lerma Giron na pansamanta na nagmando sa pagkawala ni head coach Kungfu Reyes.

Ang panalo ay ikalawang sunod ng Golden Tigresses sa matira-matibay na labanan matapos maitulak sa bingit ng pagtalsik sa nalasap na 22-25, 25-23, 25-18, 23-25, 11-15 kabiguan sa Lady Blazers sa Game 1 ng quarterfinals.

Bumawi ang UST na bitbit ang huling insentibo sa pagtala ng 25-15, 25-16, 19-25, 32-30 panalo sa Saint Benilde sa Game 2 para umusad sa semis kung saan kasunod nitong binigo ang FEU para sa isa pang pagkakataon na makapaghiganti sa lagi dito na nagdidismaya na Lady Bulldogs.

Matatandaan na yumuko ang UST sa NU sa SSL Season 1 semis, 23-25, 25-23, 21-25, 17-25, bago natalo sa Adamson sa bronze medal match para magkasya lamang sa ikaapat na pwesto.

Nalasap din ng Golden Tigresses ang 19-25, 20-25, 16-25 pagkatalo sa Lady Bulldogs sa elimination round ngayong season ngunit umaasa sila ng ibang resulta sa finale.

Hindi pa naman nakakasalap ng kabiguan sa kabuuan ng torneo maski na sa bawat pinaglalaban na set ang Lady Bulldogs.

(Lito Oredo)