Palag pa sa NCAA Final Four! Marcus Nitura, Perpetual pinatalsik Arellano Chiefs

NAGING malaking instrumento si Marcus Nitura upang makamit ng University of Perpetual Help System Dalta Altas ang kanilang back-to-back na panalo at tuluyang patalsikin ang Arellano University Chiefs sa pamamagitan ng 81-74 panalo sa unang laro ng second round ng 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament nitong Martes sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Bumira ang sophomore sniper ng 5-of-11 shooting para sa kabuuang 13 puntos, 10 rebounds, pitong assists at limang steals upang pasimulan ang atake ng Perpetual.

Angat sa 6-7 marka ang Las Pinas-based squad at nananatiling buhay ang pag-asa sa Final Four, habang tuluyang napatalsik ang Arellano sa 2-11 rekord.

Nagsilbi ring malaking tulong para sa Perpetual ang mga starter na sina John Abis na lumikha ng walong puntos at limang rebiubds at Rey Barcuma sa pito, habang ang bench player na si Jearico Nunez ay tumapos ng siyam puntos at anim na boards.

(Gerard Arce)