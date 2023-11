Bumagal ang inflation sa bansa sa 4.9% nitong Oktubre mula sa 6.1% nung Setyembre dahil sa pagbagal ng pagmahal ng presyo ng mga pagkain kasama na bigas at mga gulay.

Ayon kay Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa, 89.7% ang naging ambag ng pagbagal ng inflation ng pagkain sa pagbaba ng pangkalahatang inflation.

Sabi ni Mapa, naka­tulong din ang pagbaba ng inflation sa restawran at mga accommodation services kasama mga karinderya.

Ang pagbaba ng inflation ng pagkain kasama na ang sa restawran at accommodation services ang dahilan kaya bumaba ang inflation sa 15 rehiyon sa bansa maliban lamang sa Central Visayas na nagtala ng pagtaas ng inflation sa 4.1%.

Gayunpaman, ang pinakamataas na inflation nitong Oktubre ay sa Central Luzon kung saan 6% ang inflation at pinaka­mababa naman sa Caga­yan Valley na 3.4% lamang ang inflation.

Kung hindi magkaipitan ang suplay ng bigas, naniniwala si Mapa na bababa ang inflation sa susunod na mga buwan lalo na’t nakikita na ang pagbaba ng inflation sa bigas na 8.75% ang ambag sa kabuuang inflation.

“If we don’t see any supply shocks, inflation will go down,” sabi ni Mapa. (Eileen Mencias)