Nag-Time Travel o Nasa Parallel Universe? 

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo totoo bang may time travel at parallel universe?

Sa karanasan ni Maria totoong-totoo ang kanyang nakita at feeling niya nag-time travel siya.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Misteryo: “Paano mo naranasan yung time travel na yun? Nangyari ba Ito sa astral travel mo?” Maria: “Yes akala ko nga dream lang pero alam ko ang ginagawa ko meaning real siya andun ako lahat nakikita ko nararamdaman ko may interaction ako sa ibang tao.”

Misteryo: “Ganun ba? Sabihin mo sa akin yung details ng nakita mo during that experience.” Maria: “Akala ko talaga dream lang pero heto ang nangyari. Nag-check out ako sa isang hotel at may luggage akong dala-dala at umuwi ako sa condo ko. Nabigla ako pagdating ko sa condo kasi walang building doon pero tama naman yung place. Ang nakita ko malaking construction site at puro yero yung area. May lady guard na sumalubong sa akin tinanong ko siya.”

Misteryo: “Ano yung bungad mong tanong kay lady guard? Hindi mo ba siya kilala?”

Maria: “Unfortunately hindi ko siya kilala but in real life kilala ko mga guard namin sa condo at kilala nila ako.I asked her kung nasaan na yung condo building. Nagtaka din siya kasi under construction yung condo building sa area. Then I felt magpapanic na ako kasi wala akong uuwian. Tinanong ko kung ang may ganung condo building sa area pero clueless siya wala siyang maisagot sa akin.”

Misteryo: “Wow! Na-trap ka pala doon pero teka paano mo nasabi na time travel yun? Tinanong mo ang year?”

Maria: “Yes I did. Ang sagot niya it’s 2017 kaya alam mo nun nasa panic mode na ko. Ano ang gagawin ko? Sinabi ko sa kanya na nasa year 2023 ako kaya pati siya nabigla din. Wala na siya masabi kaya sabi ko hanapin ko na lang yung condo ko.”

Misteryo: “Naku! So anong ginawa mo naghanap ka ba sa area?”

Maria: “Naglakad-lakad ako naghanap sa area then dahil pagod na ko naupo muna ako sa shade then nakatulog ako at paggising ko nasa bed na ko sa condo sa real time 2023. What’s that? Can you explain it?”

Sinagot ko si Maria na based sa experience niya it’s possible na time travel in astral realm ang nangyari sa kanya. Hindi talaga siya naroon physically only her consciousness in that reaility. Involved kasi dito ang year and place. Pero may isa din tayong theory ba baka she travelled in parallel universe via astral, same location in different universe and time of existence.

Masyado talagang misteryo ang ating buhay na marami pa tayong kailangang tuklasin. Laging tutukan ang Gabi ng Misteryo tuwing Sabado sa DZRH 10-11 PM. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.#