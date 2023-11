Mike pinarangalan sa Christmas Station ID

Ang daming naaliw sa GMA Christmas Station ID na may temang #FeelingBlessedNgayongPasko.

Bukod kasi sa very touching ang kuwento ng pagiging blessing sa kapwa, tinampok din ang mga naglalakihang artista at mga bagong karakter na susubaybayan ng mga Kapuso sa mga bago nilang serye.

Bumida nga agad ang mga bida sa ‘Stolen Life’ na sina Carla Abellana, Gabby Concepcion, at siyempre dapat ding abangan si Beauty Gonzalez, ha!

Good vibes naman ang handog ng mga bagong Sang’gre na sina Bianca Umali, Faith Da Silva, Kelvin Miranda, Angel Guardian.

At pasabog din ang cast ng ‘Shining Inheritance’ na sina Kate Valdez, Kyline Alcantara, Michael Sager, Roxie Smith, at siyempre si Ms. Coney Reyes.

Pinasilip din ang bigating cast ng ‘Lilet Matias: Attorney-at-Law’ na sina Jo Berry, Maricel Laxa, Sheryl Cruz, Rita Avila, Jason Abalos, EA Guzman, Analyn Barro.

At marami naman ang nasabik agad sa upcoming series na “’Asawa Ng Asawa Ko’ na pinagsama-sama nga sina Jasmine Curtis-Smith, Rayver Cruz, Liezel Lopez, Crystal Paras, Martin del Rosario.

Pero siyempre, ang pinaka-touching sa lahat ay ang muling pagpupugay kay Mike Enriquez.

Si Mike nga ay isa sa pinakamalaking donors ng National Shrine of Our Lady of the Abandoned sa Sta. Ana, Manila.

Bukod sa pagiging tapat at mahusay na haligi ng industriya, tahimik ding tumutulong noon si Mike sa mga nangangailangan.

Talaga namang inspiring at full of love ang Christmas Station ID ng Kapuso Network na humihikayat sa lahat na gumawa ng kabutihan at maging biyaya sa ibang tao. (Dondon Sermino)