Masaya na naman ang mga empleyado ng Senado dahil sa nalalapit na paglabas ng malaking Christmas bonus sa Disyembre.

Mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri ang nag-anunsyo nang pangunahan ang Christmas decor lighting ceremonies nitong Lunes nang gabi.

“‘Yong mga good news hindi ko muna ibabalita dito sa inyo, isikreto na lang natin. Kasi sasabihin na naman ng taumbayan, sana all,” wika ni Zubiri.

“Pero gagawin natin para sa inyong lahat, at you will be getting a very generous, this year, generous gift from your Senate, members of the Senate and the Senate leadership. And, I hope you will all be happy,” dugtong pa niya na sinalubong na hiwayan ng mga empleyado.

Noong Pebrero, binatikos si Zubiri matapos nitong ianunsyo na makakatanggap ng mga empleyado ng Senado ng “inflationary allowance” na aabot sa P50,000.

Hindi inanunsyo ni Zubiri kung magkano ang ibibigay na bonus sa mga empleyado dahil baka malaman ito ng media pero naging tradisyon na sa Senado ang magkaloob ng higit sa P100,000.